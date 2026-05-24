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Cultura

Jornadas de Guitarra Clásica en el IPBA

Por Estrella Govea

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Jornadas de Guitarra Clásica en el IPBA
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      Habrá Jornadas de Guitarra Clásica en el Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa" del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) del 25 al 27 de mayo, con un programa integrado por recitales, conciertos, una clase magistral y un conversatorio.

      La programación iniciará el lunes 25 de mayo a las 10:00 horas con el recital inaugural "Entre Cuerdas y Clavijas", a cargo del alumnado de la Carrera Técnico Instrumentista Ejecutante del IPBA en la Sala de Conferencias. Ese mismo día, a las 18:00 horas, el Teatro del Centro de Difusión Cultural recibirá el concierto "Ensambles de Guitarra que Hacen Historia", presentado por la Orquesta de Guitarras de la Escuela Estatal de Iniciación Musical "Julián Carrillo" (EEDIM)y el Ensamble Potosino de Guitarras.

      Para el martes 26 de mayo se tiene programado el recital "Comunidad Guitarrística Cedro & Abeto", en el que participará alumnado de la Escuela Estatal de Música, el Centro de las Artes, EEDIM, IPBA e invitados.

      La actividad comenzará a las 18:00 horas en la Sala de Conferencias del IPBA.

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      El miércoles 27 de mayo las jornadas continuarán con el conversatorio "La Comunidad Guitarrística de Nuestra Entidad", en el que participarán Francisco Sifuentes, Sebastián Castro Barrón y Víctor Hugo Vital Matilde. La charla se llevará a cabo a las 10:00 horas en la Galería Antonio Rocha Cordero. Más tarde, a las 13:00 horas, el Dr. Hugo Josué San Nicolás López impartirá una clase magistral en la Sala de Conferencias.

      Las actividades concluirán el mismo miércoles con el concierto "La Guitarra: Mi Tesoro", programado a las 19:00 horas en la Sala de Conferencias del IPBA. El recital estará a cargo del Dr. Hugo Josué San Nicolás López y contará con la participación del alumnado de guitarra del instituto.

      El programa reúne a estudiantes, docentes, agrupaciones e invitados vinculados con la formación y ejecución de guitarra clásica en San Luis Potosí.

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