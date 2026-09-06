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Cultura

Jóvenes talentos conquistan el Teatro de la Paz

El programa del 3 de septiembre contó con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí

Por Estrella Govea PULSO

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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La Gala Musical de las y los ganadores del Concurso Estatal de las Artes Infantil y Juvenil 2026 se realizó en el Teatro de la Paz, con un concierto que reunió a participantes de las categorías de piano, violín y guitarra.

El programa del 3 de septiembre contó con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, bajo la dirección de Enrique Barrios, y permitió a niñas, niños y jóvenes llevar al escenario las piezas con las que destacaron en el certamen estatal.

En piano, entre los primeros lugares estuvieron Mateo Serna Landaverde, Isaac Dersú Cancino Escamilla y María Fernanda Ponce Salas, correspondientes a las tres categorías. En violín, los primeros lugares fueron para Ilya Shimalin Tsyganov, Julia Navarro Sandoval y Carlos Nava Méndez.

La gala también incluyó a las y los ganadores de guitarra, entre ellos Sofía Regina Martínez Hernández, Lya González Mileo y Sebastián Corpus Castillo.

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El concurso también reconoció a participantes de la disciplina de pintura y cuento, con tres categorías y menciones honoríficas. En pintura destacaron Ernesto de Jesús Gutiérrez Sánchez, Julieta Elizabeth Grimaldo Ramírez y Fabián Arriaga López; mientras que en cuento los primeros lugares correspondieron a Christztel Yuliett Infante Reyes, Natalia Loredo Chávez y Mónica Mirabal Moreno.

La presentación permitió trasladar los resultados del concurso a un formato de concierto, con repertorio interpretado por jóvenes músicos frente al público.

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