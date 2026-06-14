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La relación entre las sociedades humanas y los cambios ambientales a lo largo de la historia fue el eje de la charla La arqueología en tiempos de cambio: una conversación sobre arqueología y cambio climático, impartida por el arqueólogo Víctor Hugo Valdominos Pérez, en el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, San Luis Potosí, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

Durante la actividad, el especialista explicó que la arqueología ha estudiado desde hace décadas los efectos de las transformaciones climáticas en las sociedades del pasado. Señaló que estos análisis se realizan desde una perspectiva multidisciplinaria que integra conocimientos de la geología, la ecología, la geografía, la botánica y otras áreas que permiten reconstruir la interacción entre los grupos humanos y su entorno.

Valdominos Pérez destacó que el cambio climático no es un fenómeno exclusivo de la actualidad. Explicó que la humanidad ha enfrentado variaciones ambientales durante miles de años y que la arqueología ofrece evidencias sobre las distintas formas en que las sociedades respondieron a estos procesos. Asimismo, precisó la diferencia entre conceptos como estado del tiempo, variabilidad climática y cambio climático, este último entendido como modificaciones de larga duración en los patrones ambientales.

El arqueólogo abordó también los factores que intervienen en estos cambios. Por una parte, mencionó causas naturales relacionadas con la posición de la Tierra, las variaciones en su órbita y otros procesos geográficos y astronómicos. Por otra, señaló la influencia de las actividades humanas, particularmente a partir de la Revolución Industrial y el uso intensivo de combustibles fósiles que han incrementado la emisión de gases de efecto invernadero.

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Como parte de la charla, presentó ejemplos de investigaciones arqueológicas que permiten comprender los efectos de los cambios climáticos en el pasado. Entre ellos mencionó hallazgos realizados en la Cueva de Chiquihuite, en Zacatecas, así como el caso de Naya, una joven cuyos restos fueron localizados en un sistema de cuevas inundadas en Tulum, Quintana Roo.

El especialista explicó que uno de los momentos más significativos para comprender la relación entre clima y sociedades humanas corresponde a la transición entre el Pleistoceno tardío y el Holoceno. Durante ese periodo ocurrieron cambios ambientales que provocaron la desaparición de diversas especies de megafauna y favorecieron procesos de adaptación tanto en animales como en grupos humanos.

A manera de reflexión final, Valdominos Pérez señaló que la arqueología puede aportar elementos valiosos al debate contemporáneo sobre el cambio climático, al mostrar cómo distintas sociedades enfrentaron transformaciones ambientales a lo largo del tiempo. En ese sentido, destacó que el estudio del pasado permite comprender mejor los desafíos actuales y reconocer la capacidad de adaptación que ha caracterizado a la humanidad frente a escenarios de cambio.