La danza es un acto de fe

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Las luces se encienden y el público comienza a abandonar la sala. Mientras algunos comentan una escena o un movimiento que les llamó la atención, otros repiten una frase que parece acompañar con frecuencia a la danza contemporánea: "No entendí".

La expresión no es nueva y suele aparecer cuando una obra rompe con las narrativas tradicionales, prescinde de una historia lineal o deja abiertas múltiples interpretaciones. Sin embargo, la pregunta que surge no es si la danza contemporánea resulta difícil de comprender, sino si realmente fue concebida para explicarse de una sola manera.

En el marco del 46 Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López, el director general del encuentro, David Bear, y la bailarina costarricense Estefanía Dondi reflexionan sobre esa percepción, el papel del espectador y la forma en que el cuerpo construye un lenguaje propio que, en ocasiones, comunica desde la emoción antes que desde las palabras.

¿DE VERDAD

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HAY QUE ENTENDER?

Durante más de cuatro décadas, el Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López ha reunido en San Luis Potosí a compañías y creadores de distintas partes del mundo. En ese tiempo, las propuestas escénicas han cambiado, los lenguajes coreográficos se han diversificado y los temas que llegan al escenario se han transformado. Lo que permanece es una interrogante que suele repetirse al concluir algunas funciones: ¿qué quiso decir la obra?

Para David Bear, director del festival, esa pregunta parte de una idea aprendida desde la infancia: creer que toda manifestación artística debe ofrecer una explicación única. "Queremos entender todo. Nos enseñaron que siempre hay una respuesta correcta", comenta.

Desde su perspectiva, ese hábito condiciona la forma en que muchas personas se acercan a la danza contemporánea. Mientras otras disciplinas suelen apoyarse en la palabra o en una narrativa reconocible, este lenguaje utiliza el cuerpo, el espacio, el ritmo y el movimiento para construir significados que no necesariamente conducen a una sola interpretación.

"No traten de entender a fuerzas. A lo mejor la obra no les quiere decir algo; a lo mejor les quiere hacer sentir." La afirmación no pretende alejar al espectador. Al contrario. Bear considera que libera a la danza de la obligación de explicarse y también al público de la presión por encontrar una respuesta inmediata.

En ese sentido, la experiencia deja de depender de descifrar un mensaje oculto y comienza a construirse desde otro lugar: la emoción, la memoria, la sorpresa o incluso la incomodidad.