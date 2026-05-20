"La huella cinematográfica de Joaquín Pardavé"

La figura de Joaquín Pardavé llegará al Museo del Ferrocarril Jesús García Corona con el performance "Risas, música y drama, la huella cinematográfica y musical de Joaquín Pardavé", se realizará el miércoles 20 de mayo a las 19:00 horas en la Sala 4 del recinto.

La propuesta combinará charla, poesía, música y baile para recordar la trayectoria artística de uno de los personajes más emblemáticos de la Época de Oro del cine mexicano, a través de estas disciplinas escénicas, el encuentro buscará acercar al público a la vida y legado del actor, director, compositor y guionista, reconocido por películas como Ahí está el detalle y El baisano Jalil.

En el performance participarán Alejandro Jara, el Círculo de Poesía en Libertad bajo la dirección de Susana Aguilar, así como el colectivo Liceo de Matanzas, quienes integrarán distintas intervenciones escénicas y musicales en torno a la obra y legado de Pardavé.

La propuesta retomará distintos momentos de la carrera del artista, quien además de consolidarse como una figura del cine nacional, destacó por su trabajo musical y por la construcción de personajes populares que marcaron a varias generaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Su obra abordó el humor, las costumbres mexicanas y la vida cotidiana, elementos que lo convirtieron en una de las figuras más representativas del entretenimiento mexicano del siglo XX.

La actividad propone un acercamiento a la trayectoria de Joaquín Pardavé desde distintas expresiones artísticas, retomando tanto su faceta cinematográfica como musical.