Las Montañas, a escena en La Guarida del Coyote

La obra Las Montañas se presentará este 7 de septiembre en La Guarida del Coyote, bajo la dirección de Alan España, a las 19:00 horas y aborda desde el humor negro la historia de dos hermanos aislados en la soledad de una montaña.

El elenco está integrado por Luisa Olivares y Alejandro Acosta, quienes interpretan a los hermanos y sostienen la tensión de la obra con actuaciones sólidas.

La producción cuenta también con la colaboración de Edgar Acevedo, encargado de la asistencia y el diseño gráfico.

La representación mantiene la estética minimalista del montaje original, con un espacio cargado de sillas que funcionan como obstáculo y símbolo de imposibilidad. Este recurso plantea preguntas sobre la capacidad de los personajes para avanzar en un entorno hostil, a la vez que enfatiza el sinsentido de su situación. La escenografía se convierte así en un elemento narrativo que dialoga con el absurdo del texto.

El texto es del argentino Sergio Lobo, retoma la historia de Orégano #lafamiliafracaso, montaje dirigido por España hace una década y premiado en el Festival Internacional de Teatro Universitario. En esta ocasión, la trama se centra e los hermanos que sobreviven aislados, enfrentando recuerdos fragmentados en medio de un mundo en ruinas. El relato aborda los miedos y la búsqueda de sentido en un contexto de incertidumbre.

El teatro de Las Montañas, concepto propuesto por Lobo, se caracteriza por el uso del absurdo y el sarcasmo como herramientas de crítica. La obra expone las dificultades para comunicarse en un mundo saturado de información y cuestiona las formas de relación entre individuos.

Los boletos tienen un costo de $150 en taquilla y $120 en preventa.

La pieza se inserta en la línea de propuestas independientes que exploran nuevas formas de narrar desde lo escénico.

