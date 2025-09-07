Presentan el libro Buena Compañía

La Casa Museo Manuel José Othón recibirá el lunes 8 de septiembre a las 19:30 horas la presentación del libro Buena Compañía, de Miguel Ángel Duque Hernández, dentro del programa “Todos los lunes son de Palique”. La obra es una antología que reúne textos en homenaje a la trayectoria del escritor mexicano Felipe Garrido, figura central en la literatura contemporánea.

Buena Compañía reúne cuentos, versos y prosas escritos por sesenta y cinco autores que reflejan diversas miradas sobre la vida y la escritura. Los textos exponen la condición humana desde ángulos distintos, con escenas cotidianas, ficciones que bordean lo inusual y reflexiones que abren diálogos con el lector. Esta compilación funciona como un mosaico literario que celebra el legado de Garrido. Felipe Garrido, escritor, editor y formador de lectores, ha sido parte fundamental de la promoción de la lectura en México. Es creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte y actual director adjunto de la Academia Mexicana de la Lengua.