México 86 en la Cineteca Alameda

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La Cineteca Alameda proyectará la película México 86, dirigida por Gabriel Ripstein, la cinta mexicana tiene una duración de 96 minutos y clasificación B15. Las funciones se realizarán el lunes 25 y martes 26 de mayo a las 18:00 horas, además del miércoles 27 de mayo a las 15:00 horas.

Aborda el proceso político y diplomático que llevó a México a convertirse nuevamente en sede del Mundial de Futbol de 1986. La historia se centra en un funcionario que participa en decisiones institucionales vinculadas con la candidatura del país, en un contexto donde el futbol se cruza con intereses gubernamentales. El elenco incluye a Diego Luna, Karla Souza y Daniel Giménez Cacho, entre otros actores.

El relato toma como referencia el entorno previo al Mundial de 1986 y el papel que México tuvo en la organización del torneo. A partir de ese punto, la trama presenta una serie de negociaciones y tensiones dentro del aparato político y deportivo, con un enfoque que mezcla ficción y hechos históricos.