Muestra Conversaciones a destiempo

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La exposición Conversaciones a destiempo del artista plástico José Luis Ramírez se encuentra expuesta en el Museo Francisco Cossío, reúne 26 piezas que exploran distintos lenguajes visuales y personajes construidos desde referencias de la cultura popular mexicana, escenas cotidianas y elementos religiosos que atraviesan buena parte de la propuesta del autor.

El recorrido por la exposición presenta pinturas y esculturas donde el artista combina retrato, escritura y composiciones narrativas.

Obras como Nuestra Señora de los Milagros Extraños, La Silla Azul y Las Sospechas de los Sueños Olvidados integran frases, símbolos y personajes que dialogan con temas relacionados con la memoria, la convivencia y la percepción de la realidad.

La muestra también incorpora formatos de gran escala y piezas de menor dimensión que mantienen una línea visual común.

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Dentro de su producción, José Luis Ramírez desarrolla una pintura con trazos rápidos y composiciones cargadas de referencias sociales y religiosas. Sus personajes aparecen en escenas que mezclan humor, ironía y situaciones reconocibles para el espectador.

El uso de texto dentro de las obras funciona como parte central de la narrativa y aporta contexto a cada imagen presentada en sala.

La exposición también incluye obra de las artistas invitadas Fernanda Morales y Patricia Aguirre, ambas originarias de Durango. Morales presenta piezas relacionadas con la infancia y la memoria a partir de imágenes cercanas al álbum familiar y fotografías cotidianas, mientras que Ayube desarrolla pinturas vinculadas con símbolos religiosos y elementos naturales asociados con resistencia y fragilidad.

A través de pinturas se exponen escenas que parten de experiencias cotidianas, recuerdos y referencias populares que el artista traslada a personajes y espacios cargados de narrativa visual.

La muestra construye un recorrido donde conviven el humor, la crítica y la observación de distintos contextos sociales, elementos que forman parte constante del trabajo plástico de José Luis Ramírez.