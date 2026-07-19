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Los 28 años de los Viernes de Danzón sirvieron como marco para la presentación de la IV Muestra Nacional de Danzón, que se realizará los días 4 y 5 de septiembre en distintos espacios del Centro Histórico de San Luis Potosí.

Durante el anuncio se dieron a conocer las primeras actividades del encuentro, así como la convocatoria dirigida a agrupaciones de la capital, municipios y otros estados del país.

La muestra buscará reunir a bailarines, promotores y público en una programación que incluirá conferencias sobre la historia del danzón, talleres para niñas, niños y jóvenes, bailes abiertos, una ceremonia de bienvenida para las delegaciones participantes y exhibiciones en plazas públicas.

El programa también contempla una presentación en el Teatro de la Paz y un baile de gala en el Club Social La Lonja.

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Durante la presentación se informó que la convocatoria permanece abierta para agrupaciones de San Luis y de otras entidades.

Además de la participación de colectivos de la capital, se prevé la incorporación de grupos provenientes de municipios potosinos, con el propósito de ampliar la presencia de comunidades que mantienen vigente la práctica del danzón.

El anuncio se realizó durante una edición de los Viernes de Danzón, actividad que desde hace casi tres décadas reúne de forma periódica a aficionados y bailarines en la Plaza de Armas.