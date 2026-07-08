Muestras de fin de Cursos de Verano en el CUART

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El Centro Universitario de las Artes (CUART) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentará del 8 al 10 de julio las actividades de cierre de sus Cursos de Verano 2026.

El programa incluirá funciones escénicas en la Caja Negra y una exposición colectiva con trabajos realizados por las y los participantes de los distintos talleres, con acceso para el público en las instalaciones del recinto.

La programación comenzará hoy miércoles 8 de julio con la inauguración y recorrido de la exposición colectiva a las 17:00 horas en la planta baja del CUART. La muestra reunirá piezas de los talleres de Iniciación a la ilustración, Artes plásticas: las posibilidades de uso del acrílico, Arte 3D con Blender, Diseño de souvenirs para el Museo Universitario (MUNI), Imagen experimental a partir de la fotografía, Arte textil experimental y Pintura experimental, explorando técnicas y estilos.

Este mismo día, la Caja Negra recibirá la primera función de fin de cursos a las 18:00 horas con las presentaciones de Danza K-pop y Bellydance. El jueves 9 de julio continuará la programación con una muestra de Danza urbana a las 16:00 horas y una presentación del Ensamble musical a las 18:00 horas, como parte de las actividades preparadas por el alumnado y el cuerpo docente.

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La jornada del viernes 10 de julio estará dedicada al trabajo vocal. A las 12:00 horas se presentará la muestra de Vocal coaching y, a las 18:00 horas, el programa concluirá con Voz humana y actuación de doblaje, ambas funciones en la Caja Negra del CUART.

Las presentaciones y la exposición permitirán conocer los resultados de los talleres impartidos durante el verano y ofrecerán una muestra del trabajo realizado por quienes participaron en las distintas disciplinas.