“Noche de Leyendas”, relatos que cobran vida
El narrador oral Tadzio Neumann presentará el espectáculo “Noche de Leyendas”, las funciones se realizarán este viernes 31 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro del Centro de Difusión Cultural “Raúl Gamboa” y el sábado 1 de noviembre a la misma hora en el Foro Teatral La Carrilla.
Esta será una experiencia de narración oral escénica acompañada por el músico Jorge Rodríguez, que combina relato, actuación y ambientación sonora para revivir algunas de las historias más inquietantes del imaginario potosino.
