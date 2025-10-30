“Noche de Leyendas”, relatos que cobran vida

El narrador oral Tadzio Neumann presentará el espectáculo “Noche de Leyendas”, las funciones se realizarán este viernes 31 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro del Centro de Difusión Cultural “Raúl Gamboa” y el sábado 1 de noviembre a la misma hora en el Foro Teatral La Carrilla.

Esta será una experiencia de narración oral escénica acompañada por el músico Jorge Rodríguez, que combina relato, actuación y ambientación sonora para revivir algunas de las historias más inquietantes del imaginario potosino.