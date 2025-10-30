“TZOMPANTLI”, UN VIAJE ESCÉNICO POR LA MUERTE

El espectáculo “Tzompantli”, se presentará en el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea este viernes 31 de octubre a las 19:30 horas, una propuesta escénica que reúne danza, teatro, poesía, títeres, música y canto, a cargo de la Agrupación Folklórica Hunac-Ceel.

“Tzompantli” busca mostrar las diversas formas en que la cultura mexicana ha concebido y representado la muerte a lo largo de su historia. Aborda la relación entre la vida y la muerte desde una perspectiva artística y cultural, evocando las emociones que esta dualidad genera en el imaginario mexicano: el respeto, la tristeza, la burla y el miedo.

A través de una puesta multidisciplinaria, el público podrá reconocer cómo el culto a la muerte ha acompañado al país desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad.

El espectáculo toma su nombre del tzompantli, estructura ritual donde los pueblos mesoamericanos colocaban los cráneos de guerreros caídos como símbolo de trascendencia. Desde esa visión ancestral, la puesta en escena recorre distintos momentos históricos: la cosmovisión indígena, el sincretismo religioso de la Colonia, la reivindicación de la muerte en la Revolución y la visión moderna que, entre fiesta y negación, mantiene viva esta tradición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Agrupación Folklórica Hunac-Ceel, dirigida por el profesor Herminio Olvera Ruiz, está integrada por jóvenes bailarinas, bailarines y artistas que fusionan la danza y el teatro con las manifestaciones culturales tradicionales de México.

Su objetivo es rescatar y difundir el folclore nacional, explorando las raíces y expresiones que conforman la identidad mexicana.

El público podrá presenciar una interpretación escénica que no solo honra la festividad del Día de Muertos, sino que también recuerda cómo la muerte ha sido, desde siempre, una presencia inseparable de la vida en la cultura mexicana.