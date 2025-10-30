Hoy: Velada de Xantolo

El Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes abrirá sus puertas este jueves 30 de octubre para la Noche de Xantolo 2025, que combina tradición, arte y ciencia, de 19:00 a 23:00 horas, con programación para personas de todas las edades.

La velada incluirá presentaciones musicales y culturales, con la participación de la Comparsa Huasteca “Potosí”, el Trío Huasteco “Cantores del Potosí” y la Orquesta Filarmónica “Ernesto Báez”, quienes interpretarán piezas propias de las festividades de Xantolo en el Patio Central del museo. Además, se realizará la tradicional pasarela de catrinas, resultado del concurso ¡Ven y vístete de Catrina!, cuyas bases están disponibles en las redes sociales del museo.

Durante la noche, las personas asistentes podrán participar en talleres alusivos al Día de Muertos, observar Saturno a través de la torre del observatorio con apoyo del grupo Astro Cosmos, y conocer más sobre murciélagos gracias a investigadores del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica y Prismatic.

La oferta también incluye exhibiciones de Altares de Muertos y de ilustraciones inspiradas en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de Diego Rivera, realizadas por estudiantes de la Universidad Cuauhtémoc.

Los y las visitantes podrán recorrer la exposición Ánimas Habita, del fotógrafo potosino Juan José Gámez, que ofrece una mirada contemporánea sobre la representación de los muertos en la cultura local. Todas las actividades están incluidas en el boleto de acceso al museo, que ya se encuentra a la venta en taquilla.

El evento combina tradición, arte y ciencia.