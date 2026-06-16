Nuevas exposiciones en el MUNI

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Las exposiciones Nuevos territorios: Performance, jóvenes artistas potosinos y Solo por diversión. Ilustraciones para ver el lado relajado de la vida, del ilustrador Jorge Cha, se inauguraran este 16 de junio, a las 19:00 horas en el Museo Universitario (MUNI).

Ambas muestras presentan distintas aproximaciones al arte contemporáneo y reúnen propuestas que dialogan con temas sociales, experiencias cotidianas y formas actuales de creación visual.

Como parte de la serie curatorial Nuevos territorios, reúne trabajos de jóvenes artistas potosinos y potosinas que utilizan el performance como herramienta de expresión. La selección aborda asuntos relacionados con el cuerpo digitalizado, los derechos de las mujeres, la perspectiva de género y la memoria, a partir de proyectos que exploran las posibilidades del arte acción y sus vínculos con otras disciplinas artísticas.

A través de registros fotográficos y audiovisuales, la muestra documenta obras concebidas desde una práctica artística de carácter efímero. El recorrido permite conocer las estrategias y preocupaciones presentes en la producción reciente de creadores de la entidad, además de acercar al público a un lenguaje que establece relaciones directas entre la obra, el espacio y quienes la observan.

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Por otra parte, Solo por diversión. Ilustraciones para ver el lado relajado de la vida presenta una selección de trabajos del ilustrador Jorge Cha, quien utiliza el dibujo digital para construir imágenes que observan la vida cotidiana desde el humor y la creatividad. La exposición plantea una reflexión sobre situaciones comunes mediante recursos visuales accesibles y propuestas abiertas a distintas interpretaciones.

Asimismo, la muestra ofrece un panorama de la trayectoria profesional del artista al reunir proyectos publicados en medios nacionales e internacionales como The Washington Post, Los Angeles Times y Plastik Comb Magazine, además de colaboraciones con instituciones culturales y educativas.

Pies de foto

Las muestras presentan distintas aproximaciones al arte contemporáneo.