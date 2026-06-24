ORQUESTA SINFÓNICA UNIVERSITARIA en CONCIERTO

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La Orquesta Sinfónica Universitaria presentará su concierto de junio como parte de la temporada 2026 el próximo viernes 26 a las 20:00 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario.

La presentación reunirá a más de sesenta músicos bajo la dirección artística de Alfredo Ibarra y contará con la participación del pianista Luis Alfredo Ibarra como solista invitado.

En esta ocasión, el programa estará dedicado a obras de Antonio Vivaldi y Wolfgang Amadeus Mozart, dos figuras fundamentales en la historia de la música occidental. El repertorio ofrecerá un recorrido por estilos y épocas distintas, desde el barroco representado por Vivaldi hasta el clasicismo desarrollado por Mozart.

La propuesta musical permitirá apreciar algunas de las características que distinguieron la obra de Vivaldi, compositor italiano reconocido por su aportación al concierto instrumental. Sus composiciones destacan por el protagonismo de los instrumentos de cuerda, el contraste entre secciones musicales y el desarrollo de recursos que influyeron en la evolución de la música orquestal.

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Por otra parte, las piezas de Mozart mostrarán la claridad formal y el equilibrio que definieron su producción artística. El compositor austriaco destacó por la construcción de melodías, la organización de las formas musicales y su capacidad para desenvolverse en géneros como la sinfonía, la ópera, la música de cámara y el concierto para instrumento solista.

Con entrada libre para el público en general, la agrupación busca acercar la música de concierto a distintos sectores de la comunidad a través de programas que incluyen obras representativas del repertorio clásico interpretadas por músicos universitarios y artistas invitados.