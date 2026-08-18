"Cine y Danzón como patrimonio" reúne imágenes de la cultura popular

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La exposición bibliográfica y fotográfica Cine y Danzón como patrimonio. Íconos del movimiento, muestra dos expresiones presentes en la memoria cultural de México: el cine de la Época de Oro y el danzón, y se presenta en la Biblioteca Central del Estado de San Luis Potosí.

La muestra fue inaugurada en el marco del Día Nacional del Cine Mexicano y como parte de las actividades por el 18 aniversario del grupo Liceo de Matanzas.

Las piezas destacan la presencia del danzón en el cine mexicano, donde el baile apareció como parte de escenas relacionadas con la vida urbana, los encuentros sociales y las historias de romance.

Los salones de baile, las orquestas y las parejas de danzoneros formaron parte de distintas producciones, entre ellas Salón México (1949), dirigida por Emilio Fernández, y Víctimas del pecado (1951), también de Fernández, en las que el danzón aparece ligado a la vida cotidiana y a los personajes de la época.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque el danzón tiene su origen en Cuba, en México encontró una tradición propia, principalmente en lugares como Veracruz y Ciudad de México, donde fue adoptado y desarrollado por comunidades de bailarines, músicos y compositores.

La exposición recupera elementos asociados con esta práctica, desde los salones y las orquestas hasta las parejas, el vestuario y los códigos de convivencia que forman parte de la cultura danzonera.

Las fotografías también incorpora el trabajo de estudiantes del noveno cuatrimestre de Comunicación Gráfica de la UCEM, quienes desarrollaron proyectos didácticos y digitales relacionados con el cine mexicano de la Época de Oro y el danzón. Sus materiales buscan acercar estos temas a nuevas generaciones y contribuir a la formación de públicos interesados en estas expresiones culturales.

La exposición cuenta con la participación de Danzoneros de Café y artistas invitados de Coatepec, Veracruz, y hace un recorrido por la relación entre cine, música, baile y memoria cultural.