Presentan Los Hipólito de Cedral

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La presentación del libro Los Hipólito de Cedral, del cronista Rubén Hipólito Flores, reunió en la Librería Española a especialistas e interesados en la historia regional para dialogar sobre el valor de la genealogía como herramienta para comprender la memoria de San Luis Potosí.

La publicación reconstruye la historia de una familia originaria de Ahualulco que se estableció en Cedral y utiliza ese recorrido para abordar procesos sociales y migratorios que marcaron distintas comunidades del estado.

Durante la charla, el autor explicó que la investigación surgió del interés por documentar la historia de sus antepasados y preservar la memoria familiar.