Rara coincidenciaFinanzas, sin dinero

En un escenario en el que la polarización política está reduciendo el margen de coordinación entre autoridades de distinto signo partidista (sí, la referencia es a los gobiernos de Ricardo Gallardo Cardona y Enrique Galindo Ceballos), destaca que funcionarios de diversa membresía partidista coincidan en algo.

lll

En estos días, en el Legislativo federal, hubo dos puntos de acuerdo, promovidos por el diputado del PVEM, Juan Carlos Valladares Eichelmann, y el panista David Azuara Zúñiga, que coincidieron en un punto importante: los problemas que aquejan la carretera 57.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque con objetivos distintos, las peticiones para que la Cámara de Diputados acepte exhortar a autoridades federales y estatales se cruzan en el diagnóstico: la carretera 57, quizá la más importante del país, está afectada por la inseguridad, la deficiente infraestructura, la corrupción oficial y la incidencia de accidentes.

lll

Lo anterior redunda en demoras y pérdidas que implican una fuerte afectación a la economía del páis y, lo más grave, riesgos para la vida y la integridad de los millones de personas que transitan por ahí.

lll

Valladares Eichelman se centra en la regulación de retenes de dependencias policiacas y militares en esa vía, que en el mejor de los casos, generan un tapón en el flujo de personas y mercancías, y en el peor, son fuente de corrupción. Cita casos en territorio potosino, en donde los agentes encargados piden sin rubor cuotas a los conductores.

lll

Azuara Robles, por su parte, se enfoca en el aspecto de la inseguridad y la deficiente infraestructura, que presentan en varios tramos deficiencias críticas.

lll

A ver si las propuestas no se quedan sólo en eso, sugerencias, y las acciones de los legisladores generen resultados; y también, que los políticos y funcionarios se den cuenta de que los problemas deben enfrentarse de manera coordinada y que los pleitos sin sentido no son útiles.

lll

Que el propio gobernador Ricardo Gallardo Cardona lance cifras sin verificar su veracidad para defender los fantasiosos números de la asistencia al Teatro del Pueblo de la Fenapo, acrecienta la reticencia ante esas estadísticas.

lll

El Instituto Nacional Electoral insiste: la situación financiera del Ceepac se mantiene en un riesgo medio ante la falta de apoyo del gobierno estatal.

lll

En su más reciente reporte sobre los dineros destinados a los órganos electorales de los estados, el INE indica que la Secretaría de Finanzas le adueda al corte de julio 3.6 millones en gasto corriente y que, de plano, le dijo que no a una solicitud de 21 millones de pesos para pagar adeudos con el INE.

lll

La justificación fue que el gobierno estatal padece de insuficiencia de recursos, según el INE.