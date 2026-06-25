Ceguera política > Daño irreparable

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona realizó unas desafortunadas declaraciones en torno a la protesta liderada por periodistas del pasado martes.

lll

El mandatario calificó al movimiento como "municipalizado", insinuando que la protesta había sido impulsada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Parece que las rivalidades políticas cegaron su visión y le impidieron ver que en la toma de la sede legislativa participaron sectores de la ciudadanía que se han sentido agraviados no sólo por el desempeño del Congreso, sino incluso de su propia administración, como los empleados despedidos durante su administración.

lll

Es cierto, la marcha fue encabezada por los representantes de medios de comunicación, pero la participación fue más, mucho más amplia de como la vieron en Palacio.

lll

Los que también están calientitos son el alcalde Enrique Galindo y el diputado Héctor Serrano. El cruce de declaraciones también se agudizó con la toma del Congreso.

lll

El alcalde respondió apelando al pasado, señalando que la manipulación de los movimientos sociales, que el diputado del PVEM le atribuyó a la marcha del martes, en realidad fue una práctica que Serrano Cortés aplicó en su paso como funcionario del gobierno de la CDMX.

lll

Y usó la carta de la potosinidad para resaltar el carácter fuereño del funcionario. El comentario de que lo conoce mejor que nadie en San Luis anticipa que si el encontronazo continúa, el alcalde tiene más cartas para jugar.

lll

En la Ciudad de México, la cúpula morenista sigue preocupada por la situación en San Luis Potosí. De nueva cuenta, el diputado federal Ricardo Monreal indicó que la ruptura con el aliado del PVEM provocaría un daño "irreparable" a las posibilidades de la 4T en 2027.

lll

Se refería a la insistencia de sostener a la senadora Ruth González como candidata a la gubernatura, situación incompatible con los estatutos morenistas y que hace inviable la candidatura común.

lll

"El riesgo es que se debilite la coalición y se cuele un partido, que no sea ni el PT, ni el Verde, ni Morena. Como se fracciona, es obvio que podamos correr el riesgo de perder la elección y que ninguno de los tres se alce con una victoria electoral", dijo el martes en una conferencia de prensa.

lll

El zacatecano insiste en que el PVEM recapacite y salve la alianza en San Luis, pero eso parece un deseo imposible.