logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ley Serrano: de la web a la calle

Fotogalería

Ley Serrano: de la web a la calle

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
De Todos

> Ceguera política > Daño irreparable

Por Redacción

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El gobernador Ricardo Gallardo Cardona realizó unas desafortunadas declaraciones en torno a la protesta liderada por periodistas del pasado martes.

      lll

      El mandatario calificó al movimiento como "municipalizado", insinuando que la protesta había sido impulsada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

      lll

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Parece que las rivalidades políticas cegaron su visión y le impidieron ver que en la toma de la sede legislativa participaron sectores de la ciudadanía que se han sentido agraviados no sólo por el desempeño del Congreso, sino incluso de su propia administración, como los empleados despedidos durante su administración.

      lll

      Es cierto, la marcha fue encabezada por los representantes de medios de comunicación, pero la participación fue más, mucho más amplia de como la vieron en Palacio.

      lll

      Los que también están calientitos son el alcalde Enrique Galindo y el diputado Héctor Serrano. El cruce de declaraciones también se agudizó con la toma del Congreso.

      lll

      El alcalde respondió apelando al pasado, señalando que la manipulación de los movimientos sociales, que el diputado del PVEM le atribuyó a la marcha del martes, en realidad fue una práctica que Serrano Cortés aplicó en su paso como funcionario del gobierno de la CDMX.     

      lll

      Y usó la carta de la potosinidad para resaltar el carácter fuereño del funcionario. El comentario de que lo conoce mejor que nadie en San Luis anticipa que si el encontronazo continúa, el alcalde tiene más cartas para jugar.

      lll

      En la Ciudad de México, la cúpula morenista sigue preocupada por la situación en San Luis Potosí. De nueva cuenta, el diputado federal Ricardo Monreal indicó que la ruptura con el aliado del PVEM provocaría un daño "irreparable" a las posibilidades de la 4T en 2027.

      lll

      Se refería a la insistencia de sostener a la senadora Ruth González como candidata a la gubernatura, situación incompatible con los estatutos morenistas y que hace inviable la candidatura común.

      lll

       "El riesgo es que se debilite la coalición y se cuele un partido, que no sea ni el PT, ni el Verde, ni Morena. Como se fracciona, es obvio que podamos correr el riesgo de perder la elección y que ninguno de los tres se alce con una victoria electoral", dijo el martes en una conferencia de prensa.

      lll

      El zacatecano insiste en que el PVEM recapacite y salve la alianza en San Luis, pero eso parece un deseo imposible.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        > Consecuencias> Penuria financiera
        > Consecuencias> Penuria financiera

        > Consecuencias > Penuria financiera

        SLP

        PULSO

        > Delitos quitapón> Actitud timorata
        > Delitos quitapón> Actitud timorata

        > Delitos quitapón > Actitud timorata

        SLP

        PULSO

        Castigo a desobligadosAtraso ancestral
        Castigo a desobligadosAtraso ancestral

        Castigo a desobligados Atraso ancestral

        SLP

        PULSO

        Christian, libre Funesto precedente
        Christian, libre Funesto precedente

        Christian, libre Funesto precedente

        SLP

        PULSO