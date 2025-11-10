› Por la libre › Preocupante problema

Se dice, en la teoría sobre la comedia, que una caída no es graciosa en sí. Lo verdaderamente hilarante es ver a la persona en cuestión, haciendo esfuerzos para no caer. Resbalar, esforzarse para no perder la vertical... sin lograrlo finalmente.

Y vaya resbalón que se llevó el diputado local por Morena, Carlos Arreola Mallol quien propuso y luego siempre no, que el gobierno del estado y los ayuntamientos pudieran endeudarse hasta por 20 años y en una suma de hasta 13 mil 404.6 millones de pesos.

La propuesta tomó por sorpresa a todos, o bueno casi a todos, e incluso al principal beneficiario: el gobierno del estado, que ni enterado estaba de la iniciativa del morenista.

La movida estaba tan mal planeada y realizada que ahora hasta la dirigente estatal del partido Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, informó que la idea no fue consultada con la dirigencia formal a su cargo.

Por ello, ahora la duda es quién le solicitó al diputado impulsar la movida en el Congreso. Quién si tiene necesidad de conseguir dinero de manera urgente...y tanto. Por lo pronto, Arreola Mallol tendrá que rendir cuentas sobre su gran idea, ¿o qué, se manda solito?

Por lo pronto el “quemón” ya nadie se lo quita: primero por andar de “facilito” de alguien y luego por recular en su peligrosa intentona de endeudar al Estado y a varios municipios del estado por décadas y por una obscena suma de dinero.

Muy preocupado, y ocupado, deberá andar el secretario de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo ante los datos de la Organización No Gubernamental “Apoyare” acerca de las agresiones sexuales en contra de pequeños en edad escolar-

Señala la organización que en un comparativo, la cifra pasó del 4.3% de los entrevistados a 7.5% en apenas cuatro años y no se ve manera de frenar el problema. Aunque el estudio no identifica a los agresores, no se puede descartar que se encuentren empleados de las propias escuelas, además del entorno doméstico de los pequeños.

Ya urge emprender medidas efectivas para erradicar el problema que tanto mal puede provocar a los niños y niñas que llegan a enfrentarlo y padecerlo.

No son pocas las voces que han cuestionado, desde hace años, el trabajo de la ombudsperson estatal Giovanna Itzel Argüelles Moreno quien asumió la presidencia de la CEDH desde el 1 de abril de 2021.

Las frías cifras dan la razón a los señalamientos pues cuando falta un mes y 20 días de que concluya el año, el organismo sólo registra cinco recomendaciones giradas a diferentes autoridades. ¿Ya no hay abusos de la autoridad?, ¿la gente ya no las denuncia?, ¿ya no hay quién se queje? O peor, ¿el organismo es negligente y no realiza su labor como debería?

La cantidad de recomendaciones ha venido bajando desde el 2021 cuando el organismo autónomo emitió 23 investigaciones que acreditaron violaciones de derechos humanos y de las cuales 19 ya le correspondieron a Argüelles Moreno. Para 2022, las recomendaciones disminuyeron 10 por ciento a 17 durante ese año. Un año más tarde, la productividad mejoró 29 por ciento y se llegó a 22 investigaciones.

Sin embargo, en el 2024 otra vez decreció la cantidad un 18 por ciento, al caer a 18 recomendaciones, pero vendría lo peor, pues el 2025 la caída es sustancial al solo acumular cinco recomendaciones cuando ya estamos en la recta final del año. El decremento es de 72 por ciento, en comparación con el 2024. Alguien deberá pedirle una explicación a la presidenta de la CEDH.

¡HASTA MAÑANA!