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De acuerdo con la acusación que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona lanzó al alcalde Enrique Galindo Ceballos la semana pasada, la alcaldía habría incurrido en un sobrecosto en la construcción del puente del bulevar Jacobo Payán. Al ubicar su costo en 273 millones de pesos.

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El gobernador afirmó que una obra estatal, el llamado puente de la Glorieta de la Familia, de mayores dimensiones, costó poco más, 280 millones de pesos.

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El edil lo desmintió el mismo día, al señalar que la inversión fue menor, de 244 millones de pesos, mostrando documentos probatorios.

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Otro documento podría darle un segundo desmentido al mandatario estatal, pero esta vez, de origen propio.

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Se trata del segundo tomo del anexo programático del quinto Informe de Gobierno.

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En la información relativa al eje de Infraestructura y Agenda Urbana se ubica el costo del proyecto de ampliación y modernización del tramo del entronque carretero Guadalajara-Periférico surponiente, que corresponde precisamente a la obra citada por el mandatario estatal, en 350 millones de pesos, es decir, setenta millones de pesos más de lo que afirmó Gallardo Cardona al acusar al alcalde.

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El asunto desbalancea totalmente la comparación que pretendía realizar el mandatario.

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Hablando de obras, por fin se reveló la inversión que requirió el remozado Splash, manejado ahora bajo la marca privada Dinoasis Aqua Park. Es ridícula la resistencia de la administración estatal de abstenerse de informar al momento en que lanza sus proyectos, si de todos modos va a revelar la información.

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Día movido el de ayer en lo electoral. Las criticadas minicampañas del periodo preelectoral que impuso la mayoría oficialista en la reforma más reciente, que otorgaban apenas 20 días de campañas internas, fueron anuladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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La medida derogada beneficiaba a la senadora Ruth González Silva, que anda en campaña abierta desde hace rato. Ahora, al menos en ese aspecto, habrá piso parejo.

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Y el Tribunal Electoral del Estado se ubicó en la polémica dos veces. Primero porque también recibió un palo de una instancia superior, el Tribunal Electoral federal, que revirtió la decisión de entregarle financiamiento público a los partidos Paz y Somos.

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La medida parecía dirigida sobre todo al partido que dirige Xavier Nava.

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Por otro lado, el TEE se hizo el ciego para no sancionar el evidente apoyo fuera de tiempo que, además, ocurrió en día laboral, que el secretario de Cultura, Juan Carlos Torres Cedillo, dio a Ruth González en un evento del magisterio verde.

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A como andan, si alguien impugna, también les revierten esa decisión.