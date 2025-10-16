› Versiones encontradas › Problema irresuelto

En su respuesta a la acusación de la alcaldía de que encabezaba una red de corrupción en los trámites de la Dirección de Protección Civil del ayuntamiento de la capital, el cesado exdirector Adrián Cortázar Ruiz, hizo señalamientos serios.

Desde luego, calificó de falsos los señalamientos realizados por el ayuntamiento de que se descubrió una presunta red de corrupción en la dependencia que dirigía.

Esto incluyó las aseveraciones que directamente hizo el alcalde Enrique Galindo en el sentido de que, a través de una empresa propia, Cortázar Ruiz pedía dinero a cambio de autorizaciones y permisos

Pero además de eso, reviró el señalamiento: la presunta corrupción vino de la propia alcaldía, pues de ahí salieron las peticiones de dinero.

Además de casos en los que empresas falsificaron documentación (citó una guardería) o no contaban con programas requeridos (como una industria que manejaba azufre), que tienen el factor común de haber sido permitidos por “autoridades municipales”.

Y apuntó a la Dirección de Comercio como la promotora de tales irregularidades.

Ambas narrativas chocan de manera directa y sólo una puede ser verdadera. Habrá que ver cuál será, y dependerá de las pruebas que se presenten.

La UASLP se enfrenta de nuevo a un fantasma que no puede erradicar: el del acoso a alumnas dentro de sus muros. Los estudiantes de la Facultad de Economía que ayer se manifestaron, bloqueando la glorieta González Bocanegra, pusieron de nuevo en el foco esta situación.

Además de la denuncia directa del hecho, el señalamiento de inacción ante las denuncias previas aumenta la gravedad del hecho.

Pese a los esfuerzos que ha hecho la institución para erradicar este problema, la recurrente aparición de protestas indica que no ha logrado aún ese objetivo.

Es serio el señalamiento de la AMOTAC de la incidencia del robo de carga en la ciudad, específicamente en la Zona Industrial, que fue señalado como un área focal de este delito.

Ya antes se había expresado que la mala condición de las calles facilitaba la actividad delictiva de los asaltantes.

Pero aún más serio es la indicación de que los transportistas tienen estadísticas más graves sobre la incidencia de este delito, señalando que las reconocidas oficialmente son menores.

Se trata de otro indicio de que la realidad de la inseguridad en el estado es de mucho mayor magnitud de lo que indican los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se alimenta de la información de las fiscalías estatales, lo que despierta los temores de que existe una manipulación de cifras.