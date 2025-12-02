Promotores de deuda Desapercibidos

Como empleado bancario de esos que hacen llamados incómodos intentando endeudar al que se deje, el diputado Héctor Serrano Cortés, mandamás de la bancada verde y presidente de la Junta de Coordinación Política llama al gobierno del estado y a los municipios a contraer deuda con Banobras.

lll

Ayer, un funcionario de esa institución federal, Antonio García Carreño, presentó a los legisladores las “bondades” de adquirir deuda con la banca pública de desarrollo, argumentando que el potencial de endeudamiento de los ayuntamientos está lejos de alcanzarse.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Curiosamente, las cifras y las justificaciones que expuso el funcionario federal estaban contenidas, casi letra por letra y número por número, en las iniciativas que presentó el diputado morenista Carlos Arreola Mallol precisamente para autorizar a las administraciones estatal y municipales una carta blanca para endeudarse con Banobras.

lll

El mismo día que este medio las reveló, el legislador anunció que habían sido retiradas de su planteamiento al Congreso, argumentando que necesitaba diversos ajustes y la socialización del tema.

lll

Vistas las cosas, parece que el orden de los eventos se trastocó, adelantándose la presentación de las iniciativas a la conferencia de Banobras.

lll

En todo caso, queda en evidencia el gran entusiasmo que le está poniendo el Congreso a la idea de endeudar a las autoridades estatales y municipales. Pareciera que, como a los trabajadores de los “call centers” bancarios, los diputados obtendrían algún beneficio.

lll

El caso Rich se empantana en los laberintos legales, los acuerdos extrajudiciales y los dobles ´papeles de las autoridades involucradas.

lll

Pasar hasta enero la audiencia intermedia es clara muestra de que la justicia en San Luis no es expedita.

lll

Pero hay un ángulo del caso del que nadie parece reparar: el papel de la plaza comercial que albergaba el antro y que pareciera tener alguna, incluso tanta responsabilidad que la propia empresa detrás del antro.

lll

Técnicamente, los jóvenes que acudieron al evento aquel fatídico día pasaron primero por la plaza y la barrera de cristal que se rompió era parte de la misma.

lll

El acceso inicial debió haber sido controlado por personal de la plaza y el control de los eventos que se desarrollan en los diversos locales también era su responsabilidad.

lll

Hay denuncias contra los empleados de la empresa del antro, contra funcionarios municipales y del gobierno del estado, pero no se sabe de expedientes abiertos contra la empresa de la plaza.

lll

Y no se trata de restarles culpabilidad a unos y a otros, que la tienen. Y bastante. Pero parece que ese ángulo del caso no se ha revisado con profundidad.