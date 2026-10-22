Promesa y realidad > Al estilo Jalisco

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Del ofrecimiento de una mejora radical al sistema de salud en el estado, incluyendo la construcción de cinco nuevos hospitales, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona pasó a escurrir el bulto.

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Ayer, la secretaria de Salud, Mariana Gómez Ordaz, admitió ante los diputados del Congreso local, que en San Luis se registra desabasto de medicamentos y falta personal, específicamente de enfermería, en los hospitales potosinos.

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Que una funcionaria reconozca que las cosas no van bien en el rubro que es su responsabilidad se explica por el hecho de que atribuyó la responsabilidad a otra dependencia de un nivel de gobierno distinto, en este caso, el sistema IMSS-Bienestar.

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Parece que la federalización del sistema de salud local le cayó de perlas al gobierno estatal, pues prácticamente le permitió evadir la responsabilidad de los malos resultados, que como en el país, en la entidad son inocultables.

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Esto, desde luego, no borra las promesas que Ricardo Gallardo Cardona hizo al arranque de su gobierno de construir cinco hospitales en la entidad y la realidad de que, a un año de que termine la administración, no hay uno sólo.

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Lo que más se le aproxima es la remodelación del Hospital General de Rioverde, pero nuevo no hay ninguno.

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En ese sentido, la administración estatal está viendo llover sin mojarse.

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Ayer, la Presidencia de la República informó que, luego de las violentas protestas registradas en Guadalajara por la mala calidad del agua, iniciaría un proyecto de 13 mil millones de inversión para remediar la situación.

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Ojo con esa situación, pues por ahí podría sacarse algo para encontrar una solución al problema de El Realito.

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No se trata de generar un violento caos de protestas y represión, desde luego, pero sí que el gobierno estatal y los ayuntamientos metropolitanos gestionaran ante la Federación apoyos financieros para buscar una solución definitiva al emproblemado acueducto o para lograr una rescisión contractual que no fuera tan lesiva a los intereses potosinos.

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O las dos circunstancias, ya entrados en gastos. El no ya lo tienen. Pero cualquier esfuerzo para remediar el martirio que ha generado este malogrado proyecto.

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Primero fue una fuga de cloro en el Centro Interdisciplinario de Atención Universitario y anoche, una explosión en una fogata realizada por alumnos en la Plaza del Estudiante, entre las facultades de Ingeniería y del Hábitat.

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Las primeras versiones hablan de que en una fogata realizada en el marco de una Noche Bohemia a la que alguien le arrojó una sustancia altamente flamable.

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Los focos rojos indican que el sistema universitario de Protección Civil no está funcionando. Urge que le pongan atención.