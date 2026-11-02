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Cynthia Butrón demanda a Mariana Robles por robo de vehículo

Cynthia Butrón sostiene que Robles se adueñó de un vehículo.

Por El Universal

Noviembre 02, 2026 06:11 p.m.
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Cynthia Butrón demanda a Mariana Robles por robo de vehículo
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      Cynthia Butrón, exesposa del fallecido productor Nicandro Díaz, ha presentado una demanda contra Mariana Robles, quien fue la última pareja del productor. Butrón sostiene que Robles se habría apropiado de un vehículo que pertenecía al padre de sus tres hijos. Sin embargo, Robles refuta esta acusación y asegura que Butrón no tiene fundamentos claros para perjudicarla.

      Ambas mujeres fueron vistas llegando a los juzgados penales de la Ciudad de México, donde se discutió esta solicitud legal relacionada con el presunto robo del vehículo. Según Butrón, el automóvil en cuestión había sido adquirido por Nicandro Díaz y Robles lo habría utilizado sin que estuviera registrado a su nombre. "Esto fue un robo de un coche de Nicandro, del cual ella se adueñó con documentos falsos, solo quince días después de su fallecimiento", declaró Butrón.

      La exesposa del productor afirmó que su prioridad es el bienestar de sus hijos, Nicandro, Victoria y Sebastián. Enfatizó que no permitirá que Robles intente aprovecharse de la situación familiar, afirmando que no dejará que se abuse de sus hijos. Además, Butrón desmintió que Robles haya sido la única compañera sentimental de Díaz, revelando que durante su soltería, el productor había tenido múltiples relaciones.

      "Nicandro tenía más de diez novias al mismo tiempo, no era algo exclusivo de ella. No le corresponde nada, ni en vida ni después de su fallecimiento", aseguró Butrón al programa 'Ventaneando'.

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      Por otro lado, Mariana Robles declaró a la misma prensa que la demanda interpuesta carece de fundamentos válidos y que Butrón parece desorientada en sus acusaciones. "Se difirió la audiencia porque, como siempre, no hay nada. No saben ni de qué me acusan, es un enredo de robo y fraude, pero no tienen claridad sobre los hechos", argumentó Robles.

      La situación sigue en desarrollo y la próxima audiencia se encuentra a la espera de nuevas resoluciones. Por el momento, el conflicto legal entre ambas mujeres se mantiene en el centro de atención mediática, reflejando el impacto que la vida de Nicandro Díaz sigue teniendo en sus allegados.

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