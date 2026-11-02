Karol G llega a México para una serie de conciertos
La artista colombiana se presentará en Monterrey en noviembre.
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Karol G ha aterrizado en México, marcando su regreso al país con una serie de presentaciones programadas. La cantante colombiana llegó al aeropuerto de Toluca a las 15:00 horas, donde fue recibida por un amplio despliegue de prensa. Durante su llegada, expresó su alegría por reencontrarse con su público mexicano, enfatizando que pasaron casi tres años desde su última visita. "La verdad, estoy muy emocionada. Creo que son ya casi tres años que no veníamos y mi corazón se quiere salir", comentó con una sonrisa.
La artista, conocida como "La Bichota", se presentó vistiendo jeans, un abrigo blanco, gafas oscuras y tenis, y saludó a los medios a su llegada. En esta ocasión, Karol G ofrecerá un total de seis conciertos en México como parte de su gira titulada "Viajando por el Mundo Tropitour". Las primeras tres actuaciones se llevarán a cabo en Monterrey, concretamente en el Estadio BBVA, los días 6, 7 y 8 de noviembre.
Además de estas presentaciones, la artista planea mantener encuentros con sus seguidores. Un evento especial, denominado "Live Album Celebration", está programado para el 4 de noviembre, donde se celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum "No Me Arrepiento de Sentir Tanto". Este evento combinará la asistencia de público presente y una transmisión en vivo a través de TikTok a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.
La visita de Karol G a México también coincide con la aproximación de los Latin Grammy 2026, en los que la cantante ha recibido siete nominaciones. Entre las categorías en las que está postulada se encuentran Álbum del Año por "Tropicoqueta", así como Grabación del Año y Canción del Año por "Coleccionando Heridas", en colaboración con Marco Antonio Solís. Así, su regreso a México se presenta como un evento significativo tanto para la artista como para sus seguidores en el país.
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