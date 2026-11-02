Paola Dalay aclara rumores tras separación de Derbez

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Tras la reciente separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, esta última ha decidido aclarar algunos aspectos relacionados con su situación personal. La pareja anunció su ruptura a través de un video en el que afirmaron que la decisión fue tomada de manera mutua y con amor. Sin embargo, los rumores sobre una posible infidelidad han comenzado a circular, especialmente después de que se hiciera viral una fotografía de Dalay con el futbolista César Romo, captada durante el inicio de las actividades de la Fórmula 1.

Aunque Derbez ha negado las especulaciones sobre la infidelidad, las reacciones en las redes sociales han sido diversas. Muchos usuarios expresaron su respaldo hacia Derbez, manifestando su descontento hacia Dalay y elogiando al actor, al tiempo que comentaban sobre su atracción por él. Estas reacciones incluyen comparaciones negativas hacia Romo, reflejando una clara inclinación a tomar partido por Derbez en este contexto.

En una reciente participación en un programa de YouTube dirigido por Gustavo Adolfo Infante, Paola Dalay reconoció que ha comenzado a conocer a César Romo, aunque enfatizó que no son novios y que, hasta el momento, no han discutido la posibilidad de entablar una relación formal. Dalay aclaró que conoció al futbolista solo después de finalizar su vínculo con Derbez. "Sí estamos saliendo, pero quiero aclarar que lo conocí ya que acabé con José Eduardo. No somos novios, no tenemos una relación, pero nos estamos conociendo y está fluyendo bastante bien," explicó.

Respecto a su separación, Dalay indicó que llevan varios meses distanciados y que aunque intentaron recuperar su relación, no lo lograron. Detalló que, aunque no recuerda la fecha exacta de su separación, ya tiene aproximados cinco meses en esta nueva etapa de sus vidas. Aclaró también que esta decisión de no hacer pública su separación se debió a los compromisos profesionales de Derbez, quienes acordaron mantenerlo en privado para respetar su trabajo.

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Dalay enfatizó que, aunque haya cuestiones personales que no compartirán, ambas partes mantienen una relación cordial por el bienestar de su hija y, además, reiteró que no hubo infidelidades en su relación. "Los dos estamos muy tranquilos, por ese lado, no hubo nunca violencia, jamás," concluyó, deseando dejar claro el fin de los rumores que han rodeado su separación.