Foto con Alito desata choque entre Montiel y Maru

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La fotografía de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, junto al dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, provocó un enfrentamiento en redes sociales con la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, quien los llamó "traidores a la patria".

La mandataria panista respondió con un reclamo para que el partido oficialista aclare los señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

El intercambio se produjo después de que Moreno difundiera imágenes de su encuentro con Campos durante el informe de labores del diputado federal y dirigente priista en Chihuahua, Alejandro Domínguez. El acercamiento ocurre en medio de conversaciones entre PRI y PAN para una eventual alianza electoral en 2027.

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En su publicación, el dirigente del tricolor elogió el carácter, la experiencia política y el liderazgo de la gobernadora, además de reconocer su disposición para construir acuerdos.

Montiel retomó la fotografía para cuestionar la cercanía entre ambos políticos y contrastarla con los posicionamientos del PAN sobre competir sin el PRI.

"¡Miren nada más qué postal los más traidores a la patria!", escribió la dirigente morenista. También sostuvo que ambos partidos "pactan arriba porque ya perdieron todo el apoyo abajo".

A las críticas se sumó Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, quien acusó a Campos y Moreno de subordinación a intereses extranjeros.

La gobernadora respondió este lunes 2 de noviembre con un mensaje dirigido a ambas morenistas, en el que calificó sus publicaciones como ataques y descalificaciones.

"Lamento que sigan viendo fantasmas en una reunión con ´Alito´ Moreno", expresó Campos.

La mandataria pidió que respondieran los cuestionamientos sobre presuntos nexos de Morena con la delincuencia organizada. Su publicación no incorporó pruebas ni precisó casos concretos para sustentar ese señalamiento.

El antecedente: las alianzas rumbo a 2027

La discusión tiene como trasfondo el debate sobre la continuidad de las coaliciones entre PRI y PAN. En octubre de 2025, durante el relanzamiento de Acción Nacional, su dirigente, Jorge Romero, planteó recuperar la identidad del partido y dejar atrás las alianzas con el tricolor.

Sin embargo, durante 2026, liderazgos estatales impulsaron nuevos acuerdos para las elecciones de 2027, particularmente en entidades como Chihuahua y Nuevo León.

En Chihuahua, Romero reconoció en octubre que existían conversaciones con el PRI, aunque todavía no se había concretado una coalición para renovar la gubernatura. Por su parte, Campos había señalado desde agosto que esa decisión corresponde a las dirigencias partidistas.

Moreno también defendió el encuentro y acusó a Morena de actuar con "indignación selectiva". Aunque expresó su interés en construir una candidatura común con el PAN, la reunión y la fotografía no constituyen por sí mismas el anuncio de una alianza formal.