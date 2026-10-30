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Oficialmente, se trató de una reunión de gabinete en la que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio un fuerte apretón de tuercas a sus colaboradores de cara al final del año.

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Ejercer de manera eficiente los recursos, presentar resultados palpables y justificar el presupuesto ejercido fueron, de acuerdo al boletín oficial, los puntos del encuentro.

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Hay otra versión del encuentro, sin embargo. La línea dictada no tiene relación con el final de 2026, sino con el 2027.

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La prioridad absoluta es el proyecto transexenal nepotista. Nada importa más y no se aceptarán pretextos.

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El regaño al funcionario encargado de la fiscalización estatal por convocar al gabinete estatal a empezar las tareas de la entrega recepción evidenció la inflexibilidad de esa línea. No se va a entregar nada a nadie, se dijo desde el presídium, dando a entender que el traspaso gubernamental quedará en familia y no se prevé otro resultado.

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También hubo advertencias. La administración dispone de medios para conocer ubicaciones, contactos y comunicaciones de los miembros del gabinete. Tener mucho cuidado, fue el firme consejo.

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Para reforzarlo, se soltó un dato: más de 800 personas que laboraban en la administración dejaron de hacerlo por dudas sobre su fidelidad al proyecto.

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O sea que fue más que un apretón de tuercas.

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La guerra de las obras entre la alcaldía y el gobierno estatal no ha terminado.

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El alcalde Enrique Galindo reiteró que hay expedientes de licitación que siguen detenidos en la Contraloría General del Estado.

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El edil señaló que los dos proyectos que se llevarán la mayor parte de los 624 millones de pesos obtenidos en la medio exitosa subasta de predios siguen parados en la CGE.

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Se trata de una obra a la salida rumbo a Guadalajara y la del eje 140 de la Zona Industrial.

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Es inexplicable cómo la rivalidad político partidista puede llegar a afectar el desarrollo de la ciudad y el bienestar de la ciudadanía.

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"Sin duda era para nosotros el candidato que tendría que llegar al gobierno de San Luis Potosí en aquel tiempo, y más tratándose de una coalición que estaba oponiéndose al partido de Estado, al partido que se imponía y prácticamente no dejaba espacio para ninguna otra organización en las elecciones, no importa si se trataba de elecciones nacionales o locales".

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Así se refería Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano al doctor Salvador nava Martínez en un conversatorio realizado en 2023 por el frente Cívico Potosino.

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Su apoyo en 2021, cuando el doctor fue candidato a la gubernatura, le dio relevancia nacional al movimiento cívico local.

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La huella del recién fallecido líder de la izquierda mexicana y precursor de la transición democrática del país en el estado será duradera.