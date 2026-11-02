Bears ponen a prueba a Seattle

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Esta noche, el Lumen Field de Washington será el escenario del enfrentamiento entre los Bears de Chicago y los Seahawks de Seattle, en el último partido correspondiente a la Semana 8 de la Temporada 2026 de la National Football League (NFL). Este encuentro se presenta como una oportunidad crucial para ambas franquicias, ya que buscan mantener sus posibilidades de avanzar en la clasificación de la Conferencia Nacional.

Los Bears se encuentran actualmente en la tercera posición de la División Norte, con un récord de cinco victorias y dos derrotas, ubicándose detrás de los Vikings de Minnesota y los Lions de Detroit. Chicago llega a este encuentro tras haber conseguido dos triunfos consecutivos, frente a los Patriots de Nueva Inglaterra y los Falcons de Atlanta, lo que podría impulsar su confianza y rendimiento en el partido de esta noche.

Por otro lado, los Seahawks ocupan el segundo lugar de la División Oeste, por debajo de los 49ers de San Francisco. Seattle ha tenido un desempeño irregular en sus últimos partidos, logrando solo una victoria en sus últimos tres encuentros, siendo esta la conseguida contra los Chiefs de Kansas City. Las derrotas anteriores se registraron ante los Broncos de Denver y nuevamente ante los 49ers, lo que añade presión sobre el equipo para obtener un buen resultado esta noche.

Ambas franquicias se están posicionando como serias candidatas para alcanzar la final del Campeonato de la NFC. Para los Bears, la victoria es esencial, ya que buscan regresar a la contienda por el trofeo de la Conferencia Nacional, el cual no han obtenido desde 2006, y tras 16 años de ausencia en las finales. Por su lado, los Seahawks aspirarán a revalidar el título que conquistaron la temporada pasada, además de haber ganado el trofeo Vince Lombardi en la edición 60 del Super Bowl, donde derrotaron a los Patriots de Nueva Inglaterra.

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Es importante señalar que el partido no será transmitido por televisión abierta en el país; sin embargo, los aficionados tendrán alternativas para seguir el desarrollo del juego. Los Bears de Chicago y los Seahawks de Seattle se enfrentarán esta noche a las 19:15 en el Lumen Field, con opciones de transmisión disponibles a través de ESPN/Disney+ Premium y DAZN (NFL Game Pass).