Tras críticas, UAM venderá autos de casi 5 mdp

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La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) llevó a cabo el anuncio de la venta de seis vehículos eléctricos adquiridos con una inversión de 4 millones 922 mil 390 pesos, destinados a diferentes dependencias de la Rectoría General. Esta decisión se toma en medio de críticas por parte de estudiantes, quienes han señalado la improcedencia de utilizar recursos para la compra de automóviles, especialmente en un contexto donde persisten carencias en servicios básicos y en infraestructura universitaria.

El rector general de la UAM, Gustavo Pacheco López, comunicó que los fondos obtenidos de la venta de estos vehículos se destinarán completamente al programa de becas institucionales para los alumnos. Asimismo, informó que se suspenderá el acuerdo que regulaba la adquisición de vehículos oficiales, aunque no se especificó un cronograma para la venta de los automóviles ni la cantidad esperada por su venta. Pacheco López reconoció que la compra de los vehículos no consideró adecuadamente las dificultades que enfrenta la comunidad estudiantil. A pesar de cumplir con los requisitos técnicos, financieros y legales, hizo hincapié en que la indignación proviene del uso de recursos institucionales en un contexto de demanda de mejores condiciones en servicios y mejoras en infraestructura.

Durante el segundo trimestre de 2026, se adquirieron los seis vehículos eléctricos de dos marcas distintas, con un coste promedio de 820 mil 398 pesos por unidad, lo que representa un 6% por debajo del límite establecido por la normatividad universitaria. Además, se destacó que la decisión resultó más económica en comparación con otras alternativas de arrendamiento y adquisición por flotilla evaluadas previamente. La UAM argumentó que la operación se justificó mediante un análisis técnico, financiero y ambiental, y se alineó con el Plan de Desarrollo Sostenible ante el Cambio Climático 2022-2030.

Aunque el Acuerdo 03/2026 del Rector General prohíbe el uso de subsidios federales para la compra de vehículos oficiales y establece restricciones presupuestarias adicionales, se reconoció que la evaluación de la renovación del parque vehicular careció de una adecuada comprensión de las necesidades de la comunidad. Pacheco López indicó que, si bien se consideraron aspectos de oportunidad y sensibilidad social, estos no se analizaron con la profundidad necesaria.

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En respuesta a las inconformidades manifestadas por los estudiantes, la UAM se comprometió a corregir las deficiencias en la planeación institucional relacionadas con este tipo de adquisiciones. Además, anunció la suspensión inmediata del Acuerdo 03/2026 hasta la publicación de modificaciones pertinentes que eviten situaciones similares en el futuro. Se revisará también el Acuerdo 11/2024 para fortalecer las medidas de austeridad, con el fin de redirigir los ahorros hacia servicios básicos como alimentación y bibliotecas.

El rector subrayó que, durante sus anteriores funciones, nunca adquirió un vehículo institucional y manifestó su decisión de no hacerlo al finalizar su gestión. La UAM reiteró que la totalidad de su parque vehicular debe ser utilizado exclusivamente para actividades universitarias.