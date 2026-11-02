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Champions de alto voltaje: dónde ver la Jornada 4

Atlético-Bayern y Barcelona-Aston Villa encabezan la actividad del martes y miércoles.

Por El Universal

Noviembre 02, 2026 08:21 p.m.
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Champions de alto voltaje: dónde ver la Jornada 4
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      La Champions League 2026-2027 disputará su cuarta jornada este martes 3 y miércoles 4 de noviembre, con el Atlético de Madrid frente al Bayern Múnich y el Barcelona contra el Aston Villa como principales atractivos.

      El equipo inglés llegará al encuentro ante los blaugranas con tres victorias en igual número de partidos. Comparte el paso perfecto con PSG, Liverpool, Real Madrid y Real Betis.

      La actividad de mexicanos también tendrá atención el miércoles: el Betis de Álvaro Fidalgo visitará al Borussia Dortmund, mientras que el Porto de Santiago Giménez recibirá al Napoli.

      Los encuentros podrán seguirse en México por FOX One y HBO Max, además de algunas transmisiones por TNT, Space y FOX.

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      Martes 3 de noviembre

      • Shakhtar Donetsk vs. Sporting de Lisboa: 11:45 horas, por FOX One.
      • Galatasaray vs. Stuttgart: 11:45 horas, por HBO Max y TNT.
      • Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: 14:00 horas, por FOX One y FOX.
      • Barcelona vs. Aston Villa: 14:00 horas, por HBO Max y TNT.
      • Feyenoord vs. Inter de Milán: 14:00 horas, por HBO Max.
      • Bodø/Glimt vs. Lille: 14:00 horas, por FOX One.
      • LASK vs. Slovan Bratislava: 14:00 horas, por HBO Max.
      • Manchester United vs. Roma: 14:00 horas, por HBO Max y Space.
      • Villarreal vs. PSG: 14:00 horas, por FOX One.

      Miércoles 4 de noviembre

      • AEK Atenas vs. Real Madrid: 11:45 horas, por FOX One.
      • Fenerbahçe vs. Liverpool: 11:45 horas, por HBO Max y TNT.
      • Borussia Dortmund vs. Real Betis: 14:00 horas, por HBO Max y TNT.
      • Porto vs. Napoli: 14:00 horas, por FOX One y FOX.
      • PSV Eindhoven vs. Club Brujas: 14:00 horas, por FOX One.
      • RB Leipzig vs. Manchester City: 14:00 horas, por FOX One.
      • Lens vs. Como: 14:00 horas, por HBO Max y Space.
      • Slavia Praga vs. Arsenal: 14:00 horas, por HBO Max.
      • Viking vs. Sabah: 14:00 horas, por FOX One.

      Todos los horarios corresponden al centro de México.

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