Andy López Beltrán alista "anuncio importante"
La transmisión será a las 9:00 horas; el dirigente no adelantó el tema.
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Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, anunció que este martes 3 de noviembre, a las 9:00 horas, emitirá un mensaje dirigido a la militancia y al público en general.
La convocatoria también incluye a sus seguidores y a los medios de comunicación. El dirigente adelantó que dará a conocer un "anuncio importante", aunque no precisó su contenido.
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