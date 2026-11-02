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Nacional

Andy López Beltrán alista "anuncio importante"

La transmisión será a las 9:00 horas; el dirigente no adelantó el tema.

Por Redacción

Noviembre 02, 2026 07:40 p.m.
A
López Beltrán convocó a seguir su mensaje del martes a las 9:00 horas.

López Beltrán convocó a seguir su mensaje del martes a las 9:00 horas.

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      Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, anunció que este martes 3 de noviembre, a las 9:00 horas, emitirá un mensaje dirigido a la militancia y al público en general.

      La convocatoria también incluye a sus seguidores y a los medios de comunicación. El dirigente adelantó que dará a conocer un "anuncio importante", aunque no precisó su contenido.

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