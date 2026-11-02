Chucho sigue vivo en la memoria de Santos

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El 29 de julio de 2013, el mundo del fútbol fue impactado por la repentina muerte de Christian "Chucho" Benítez, un delantero ecuatoriano que contaba con solo 27 años de edad y que horas antes había hecho su debut con el El Jaish SC en Qatar. Esta trágica noticia provocó un gran luto en el ámbito deportivo, especialmente entre los seguidores mexicanos, quienes lo consideraban uno de los futbolistas más admirados en la Liga MX.

Según los informes médicos emitidos en ese momento, la causa del fallecimiento del goleador fue un paro cardiorrespiratorio debido a una anomalía congénita en una arteria coronaria. Su partida dejó un vacío significativo entre compañeros, aficionados y clubes que pudieron apreciar su destacado desempeño en el campo.

Durante su trayectoria en el fútbol mexicano, Christian Benítez logró dejar una profunda huella defendiendo las camisetas de Santos Laguna y América, donde se consolidó como uno de los delanteros extranjeros más exitosos en la historia de la Liga MX. Su habilidad para marcar goles, su carisma y su performance lo hicieron merecedor de un lugar especial en el corazón de miles de fanáticos.

En el contexto del Día de Muertos, Santos Laguna llevó a cabo un emotivo homenaje en honor a Benítez. A través de una publicación en sus redes sociales, el club recordó con cariño a esta figura icónica de su historia reciente. "Hay Guerreros que, aunque ya no están, vivirán por siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón. Hoy honramos su recuerdo con amor y respeto", expresó el club junto a un emotivo mensaje.

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En su etapa con Santos, Benítez disputó 110 partidos y anotó 58 goles, cifras que lo posicionaron como uno de los referentes ofensivos más destacados de la institución durante su tiempo en la Comarca Lagunera. La publicación conmemorativa con motivo del Día de Muertos generó una oleada de mensajes en redes sociales por parte de los seguidores del club, quienes recordaron con nostalgia los momentos más sobresalientes de "Chucho" Benítez vistiendo la camiseta de los Guerreros.