Fallece el DJ Juan Atkins, pionero del techno

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La música techno ha perdido a uno de sus más destacados representantes con el fallecimiento del DJ Juan Atkins, considerado un pionero del género. Atkins, de 64 años, fue encontrado sin vida en un hotel de la Ciudad de México este fin de semana, aunque las causas de su deceso aún no han sido esclarecidas. La confirmación del fallecimiento llegó a través de un representante de la agencia Greensmith Artists, quien indicó a la revista especializada ''Resident Advisor'' que el músico fue hallado inconsciente en su habitación y luego trasladado a un hospital, donde se certificó su muerte.

El DJ había viajado a México para realizar una presentación en un club ubicado en la colonia Doctores, en el marco de las actividades del Día de Muertos. Hasta el momento, las autoridades locales no han proporcionado información sobre las circunstancias del hallazgo ni sobre las causas de su muerte.

Originario de Detroit, Michigan, Juan Atkins fue fundamental en el desarrollo del techno durante la década de 1980. Su interés por la música electrónica se inició en su adolescencia, cuando adquirió su primer sintetizador. Mientras estaba en el colegio, conoció a Derrick May y Kevin Saunderson, con quienes más tarde conformaría el colectivo The Belleville Three. En 1980, Atkins fundó Cybotron junto a Richard Davis, un proyecto que exploró la fusión de sintetizadores, cajas de ritmos y elementos del funk. Su tema más emblemático, ''Clear'', lanzado en 1983, se estableció como una obra representativa de la música electrónica y tuvo impacto en otros géneros, siendo retomado por Missy Elliott en su éxito ''Lose Control'' en 2005.

El legado de Atkins se extendió a Europa, donde el techno encontró un creciente público y comenzó a consolidarse como un movimiento internacional. A lo largo de su carrera, Atkins sostenía que las composiciones debían comunicar ideas significativas. En una entrevista con The Guardian, publicada en agosto de 2024, expresó su convicción de que los artistas tienen la responsabilidad de transmitir mensajes profundos a través de su música. ''Mis letras deberían hacerte pensar en algo más que mover el cuerpo en la pista de baile o enamorarte'', declaró.

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En 2016, su aportación al mundo de la música fue reconocida por el Ayuntamiento de Detroit, que le otorgó el Spirit of Detroit Award, un logro que compartió con otros íconos de la música electrónica como Derrick May y Kevin Saunderson. Recientemente, su agencia de representación informó que en los últimos años, Atkins trabajaba en ''Techno City'', una película que relata su vida y trayectoria.