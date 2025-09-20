› Sin alternativas › Impuesto opaco

Las deficiencias en la planeación de la Vía Alterna siguen surgiendo. Presentada como la salvación de los cientos de automovilistas que diariamente se someten a un martirio en la carretera 57 durante las horas pico de entrada y salida de empleados en la Zona Industrial, la nueva carretera ha mostrado no ser efectiva.

Y esto, evidentemente, no se ha alcanzado. En estricto sentido, no se puede achacar esta situación a la carretera en sí, sino más bien, a que, al parecer, nunca se pensó en que las vías alimentadoras de la nueva carretera serían insuficientes ante el crecimiento del tráfico que pasó de rutas como el distribuidor Juárez, las carreteras a Rioverde y a Matehuala o la avenida Salvador Nava a sólo dos accesos: el bulevar Rocha Cordero y la prolongación de la calzada de Guadalupe.

Quién sabe si en los estudios previos y el proyecto ejecutivo de la obra se pensó en esta situación.

Y entre la Seduvop y la SICT federal, es muy posible que no se sepa de quién es la responsabilidad de la imprevisión.

La solución parece lejana. Requeriría ampliaciones a los accesos que, a su vez, necesitaría cuantiosas inversiones.

Pero mientras no se amplíen los accesos, la Vía Alterna implicará sólo mover un grave problema de un punto a otro de la ciudad.

El Congreso estatal no es el único ente público envuelto en acusaciones de opacidad y falta de transparencia. La Secretaría de Finanzas fue exhibida por la organización Cambio de Ruta, en un oficio que ésta le envió al gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

La negativa de responder a solicitudes de información pública de la dependencia que dirige Ariana García, relativa al impuesto verde ha sido reiterada, fortaleciendo la idea de que esa instancia del gobierno gallardista es una de las más opacas del gabinete.

Sin embargo, que el reporte se haya realizado ante el gobernador Gallardo Cardona, quien no ha destacado por ser un baluarte de la transparencia.

Pero el llamado de atención hacía esa anomalía está hecho. A ver cuánto se tardan en responder, pero más importante. A ver si están dispuestos a hacerlo.

Resulta tristemente simbólico que en el día que se ha dedicado a la protección civil, el cuerpo metropolitano de bomberos ha advertido que no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar un caso real de emergencias.

De nueva cuenta, queda exhibido el abandono de las autoridades a una instancia que debe ser considerada prioritaria.