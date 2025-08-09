logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Fotogalería

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Falla camión recolector de basura en mercados

Por Miguel Barragán

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
Falla camión recolector de basura en mercados

CIUDAD VALLES.- Molestia entre los que tiran la basura de los locatarios, porque los operadores del departamento de limpieza no cumplen con el horario para deshacerse de los desechos de los tres mercados, como se dio a conocer.

El plan del Ayuntamiento para que no vuelva a amontonarse basura en la calle 5 de Mayo es mandar el camión de basura en tres horarios, para que los que acarrean desechos tengan oportunidad de aventar las bolsas a la panza del recolector. 

Los horarios estipulados para ello son: de 7 a 8 de la mañana; de las 2 a las 3 de la tarde y de las 7 a las 8 de la noche.

No obstante, los mismos recolectores particulares de basura que le trabajan a los locatarios han dicho que no se cumplen los horarios a cabalidad y se han quedado esperando en el último de los lapsos de la noche, sin poder arrojar la basura al camión, fracasando el proyecto del Ayuntamiento para evitar tiraderos de basura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sacrílegos ladrones atracan una iglesia
Sacrílegos ladrones atracan una iglesia

Sacrílegos ladrones atracan una iglesia

SLP

Jesús Vázquez

Se roban un micrófono y cordel del recinto religioso

Deja beneficios feria de servicios y acceso a justicia
Deja beneficios feria de servicios y acceso a justicia

Deja beneficios feria de servicios y acceso a justicia

SLP

Carmen Hernández

Se brindó atención y asesoría a personas que enfrentan algún problema legal

Notifican denuncias por maltrato animal
Notifican denuncias por maltrato animal

Notifican denuncias por maltrato animal

SLP

Redacción

Operativo en varias colonias de la ciudad

Invitan a escuela de tae kwon do
Invitan a escuela de tae kwon do

Invitan a escuela de tae kwon do

SLP

Carmen Hernández