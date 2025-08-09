Falla camión recolector de basura en mercados

CIUDAD VALLES.- Molestia entre los que tiran la basura de los locatarios, porque los operadores del departamento de limpieza no cumplen con el horario para deshacerse de los desechos de los tres mercados, como se dio a conocer.

El plan del Ayuntamiento para que no vuelva a amontonarse basura en la calle 5 de Mayo es mandar el camión de basura en tres horarios, para que los que acarrean desechos tengan oportunidad de aventar las bolsas a la panza del recolector.

Los horarios estipulados para ello son: de 7 a 8 de la mañana; de las 2 a las 3 de la tarde y de las 7 a las 8 de la noche.

No obstante, los mismos recolectores particulares de basura que le trabajan a los locatarios han dicho que no se cumplen los horarios a cabalidad y se han quedado esperando en el último de los lapsos de la noche, sin poder arrojar la basura al camión, fracasando el proyecto del Ayuntamiento para evitar tiraderos de basura.

