Accidente deja sin luz a miles de familias

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CIUDAD VALLES.- Un hombre chocó contra un poste de energía eléctrica y dejó al menos a cuatro sectores del norte de la ciudad sin luz casi todo el domingo, mientras el termómetro superó los 33 grados y el 95 por ciento de humedad.

El choque, ocurrido 10 minutos antes de las cuatro de la mañana de este domingo, dañó la estructura de un arbotante y a su vez las líneas de media tensión que alimentan parcialmente a las colonias circundantes, como la Altavista, fraccionamiento Altavista, Porvenir, Anfer, la Méndez y la Obrera, entre otros sectores de la ciudad.

Alrededor de cuatro mil personas de entre estos sectores habrían quedado sin el servicio eléctrico desde la hora del percance hasta la tarde del domingo, con el calor extremo que se sintió este domingo, debido a la humedad y la temperatura todavía veraniega.