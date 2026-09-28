logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Fotogalería

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Accidente deja sin luz a miles de familias

Por Redacción

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
A
Accidente deja sin luz a miles de familias
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Un hombre chocó contra un poste de energía eléctrica y dejó al menos a cuatro sectores del norte de la ciudad sin luz casi todo el domingo, mientras el termómetro superó los 33 grados y el 95 por ciento de humedad.

      El choque, ocurrido 10 minutos antes de las cuatro de la mañana de este domingo, dañó la estructura de un arbotante y a su vez las líneas de media tensión que alimentan parcialmente a las colonias circundantes, como la Altavista, fraccionamiento Altavista, Porvenir, Anfer, la Méndez y la Obrera, entre otros sectores de la ciudad.

      Alrededor de cuatro mil personas de entre estos sectores habrían quedado sin el servicio eléctrico desde la hora del percance hasta la tarde del domingo, con el calor extremo que se sintió este domingo, debido a la humedad y la temperatura todavía veraniega.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Atropellan a ciclista y lo dejan grave en Ciudad Valles
      Atropellan a ciclista y lo dejan grave en Ciudad Valles

      Atropellan a ciclista y lo dejan grave en Ciudad Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      El joven quedó inconsciente en avenida Universidad; testigos señalaron que el conductor de una camioneta huyó.

      Desconocen paradero de adulto mayor
      Desconocen paradero de adulto mayor

      Desconocen paradero de adulto mayor

      SLP

      Redacción

      Por fin localizan a Luz Odette
      Por fin localizan a Luz Odette

      Por fin localizan a Luz Odette

      SLP

      Jesús Vázquez

      Comienzan fiestas patronales en honor de San Miguelito
      Comienzan fiestas patronales en honor de San Miguelito

      Comienzan fiestas patronales en honor de San Miguelito

      SLP

      Jesús Vázquez