Acerca Alcaldía los servicios del SAT al municipio
Contribuyentes podrán realizar trámites como RFC, firma electrónica y constancia de situación fiscal
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Cárdenas.- El SAT acercará los servicios en el municipio a la población a partir del 6 al 10 de julio, brindando atención a personas que requieran de algún trámite del Servicio de Administración Tributaria.
El alcalde Edgar Miguel Hernández Aguilar dio a conocer que se continúan realizando las gestiones ante el Gobierno federal, para acercar las campañas a la población en general.
La jornada del SAT llegará al municipio del 6 al 10 de julio, brindando atención a usuarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
Podrán tramitar el RFC, constancia de situación fiscal y firma electrónica, entre otros trámites que requieran los contribuyentes.
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La población para realizar cualquier trámite deberá presentar copia del INE, recibo de luz o agua, correo electrónico y memoria Usb.
Es por ello que se exhorta a la población para que se acerquen y realicen el trámite que requieran.
El objetivo es apoyar a la ciudadanía y reducirle los gastos en viáticos a la cabecera potosina.
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