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Acerca Alcaldía los servicios del SAT al municipio

Contribuyentes podrán realizar trámites como RFC, firma electrónica y constancia de situación fiscal

Por Carmen Hernández

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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Acerca Alcaldía los servicios del SAT al municipio
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      Cárdenas.- El SAT acercará los servicios en el municipio a la población a partir del 6 al 10 de julio, brindando atención a personas que requieran de algún trámite del Servicio de Administración Tributaria. 

      El alcalde Edgar Miguel Hernández Aguilar dio a conocer que se continúan realizando las gestiones ante el Gobierno federal, para acercar las campañas a la población en general.  

      La jornada del SAT llegará al municipio del 6 al 10 de julio, brindando atención a usuarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. 

      Podrán tramitar el RFC, constancia de situación fiscal y firma electrónica, entre otros trámites que requieran los contribuyentes.  

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      La población para realizar cualquier trámite deberá presentar copia del INE, recibo de luz o agua, correo electrónico y memoria Usb. 

      Es por ello que se exhorta a la población para que se acerquen y realicen el trámite que requieran. 

      El objetivo es apoyar a la ciudadanía y reducirle los gastos en viáticos a la cabecera potosina.

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