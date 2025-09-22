logo pulso
Estado

Alcaldía vallense, sin recursos para pagar aguinaldo

La falta de liquidez no dio opción para ahorrar dinero

Por Redacción

Septiembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Alcaldía vallense, sin recursos para pagar aguinaldo

CIUDAD VALLES.- Este año no alcanzó el dinero para hacer el ahorro con la Secretaría de Finanzas para poder juntar el dinero del aguinaldo, de acuerdo con el alcalde David Medina Salazar.

Por falta de liquidez, el Gobierno municipal y la Tesorería no pudieron hacer el ahorro que suele llevarse a cabo y con el que se reúne la enorme cantidad de dinero para los aguinaldos de más de 1,400 trabajadores del Ayuntamiento y que ronda entre los 25 y 30 millones de pesos.

Este ahorro se hace enviando el dinero a la Secretaría de Finanzas, que funciona a guisa de caja de ahorros en ese sentido, sin embargo, este año no hubo dinero para amasar el recurso para el pago de la prestación de fin de año, por eso hubo necesidad de solicitar la posibilidad de uno o varios créditos que completen los 25 millones de pesos.

