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Acercan servicios agrarios a población

Por Carmen Hernández

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Acercan servicios agrarios a población
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      RIOVERDE.- La Procuraduría Agraria seguirá trabajando en apoyo de la población y se estará atendiendo en los Centros de Atención Agraria para problemas que enfrenten las personas , por posesión de tierras o incluso hasta donaciones y herencias.

      El Residente de la Procuraduría Agraria en la Zona Media Javier Gallegos Oliva, explicó que es período vacacional, sin embargo, se quedó personal laborando para atender a las familias que acuden a realizar diversos trámites sobre tenencia de tierras. 

      Reiteró que se seguirá atendiendo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde en cada uno de los Centros de Atención Agraria en los días que les corresponda.  

      Es por ello que se invita a la población sobre todo de las comunidades que requieren de algún trámite para que se acerquen y puedan realizar los trámites que requieren para garantizar la propiedad de sus tierras.

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