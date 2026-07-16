Acercan servicios agrarios a población
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RIOVERDE.- La Procuraduría Agraria seguirá trabajando en apoyo de la población y se estará atendiendo en los Centros de Atención Agraria para problemas que enfrenten las personas , por posesión de tierras o incluso hasta donaciones y herencias.
El Residente de la Procuraduría Agraria en la Zona Media Javier Gallegos Oliva, explicó que es período vacacional, sin embargo, se quedó personal laborando para atender a las familias que acuden a realizar diversos trámites sobre tenencia de tierras.
Reiteró que se seguirá atendiendo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde en cada uno de los Centros de Atención Agraria en los días que les corresponda.
Es por ello que se invita a la población sobre todo de las comunidades que requieren de algún trámite para que se acerquen y puedan realizar los trámites que requieren para garantizar la propiedad de sus tierras.
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