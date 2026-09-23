Adiós al celular en la jornada escolar

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CIUDAD VALLES.- A partir del mes de noviembre, niños no podrán llevar celular a la

escuela, de acuerdo con disposiciones federales.

José Isabel Gutiérrez Zúñiga, jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN) dijo que la disposición de que los menores de edad de primaria y de secundaria no lleven el celular a la escuela nace de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aunque faltan las órdenes oficiales para hacer válida la medida dentro de los 1 mil 100 planteles de la región y los 200 que hay en el municipio de Valles.

A principios del mes de noviembre sería la temporalidad para que no haya más celulares de estudiantes en aulas y en salones de clases ni en el recreo, con la finalidad de que haya más atención en las clases, así como en las materias.

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