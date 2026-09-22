Aguas residuales contaminan el Valles

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CIUDAD VALLES.- A pesar de que desde mediados de mayo se consignó que la Dapas permitía un tiradero de miles de litros de aguas negras al río, cerca de El Remolino, hasta la fecha, el derrame al afluente sigue con la consiguiente contaminación de agua del afluente.

El tema del drenaje cayendo al afluente, desde la parte trasera de las instalaciones de Pemex fue dado a conocer por este medio de comunicación hace cuatro meses y aunque la dirección de Dapas dio a conocer avances sobre ese problema que tiene que ver con conexiones cerca de la carretera al Ingenio, este domingo, el aspirante José Luis Romero Calzada fue a ese lugar para corroborar que se sigue tirando agua negra al río, en donde él organizó una tardeada para incentivar el emprendimiento y al lugar de El Remolino como un sitio de interés turístico.

Óscar Osmín Meraz Echeverría, director de Dapas dijo que ningún ciudadano puede alterar el curso de las tuberías en la Dapas y refirió que el problema se resolvería en los siguientes días, aunque hace cuatro meses también así lo dijo.