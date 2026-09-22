logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jugar con la memoria para mirar el presente

Fotogalería

Jugar con la memoria para mirar el presente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Aguas residuales contaminan el Valles

Por Redacción

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
A
Aguas residuales contaminan el Valles
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- A pesar de que desde mediados de mayo se consignó que la Dapas permitía un tiradero de miles de litros de aguas negras al río, cerca de El Remolino, hasta la fecha, el derrame al afluente sigue con la consiguiente contaminación de agua del afluente.

      El tema del drenaje cayendo al afluente, desde la parte trasera de las instalaciones de Pemex fue dado a conocer por este medio de comunicación hace cuatro meses y aunque la dirección de Dapas dio a conocer avances sobre ese problema que tiene que ver con conexiones cerca de la carretera al Ingenio, este domingo, el aspirante José Luis Romero Calzada fue a ese lugar para corroborar que se sigue tirando agua negra al río, en donde él organizó una tardeada para incentivar el emprendimiento y al lugar de El Remolino como un sitio de interés turístico.

      Óscar Osmín Meraz Echeverría, director de Dapas dijo que ningún ciudadano puede alterar el curso de las tuberías en la Dapas y refirió que el problema se resolvería en los siguientes días, aunque hace cuatro meses también así lo dijo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      En un divorcio ¿con quién se irán las mascotas?
      En un divorcio ¿con quién se irán las mascotas?

      En un divorcio ¿con quién se irán las mascotas?

      SLP

      Redacción

      Bomberos retiran panales de abejas
      Bomberos retiran panales de abejas

      Bomberos retiran panales de abejas

      SLP

      Redacción

      Marcha por la paz de la Diócesis reúne a miles
      Marcha por la paz de la Diócesis reúne a miles

      Marcha por la paz de la Diócesis reúne a miles

      SLP

      Redacción

      La búsqueda de armonía en familias impactará en todos los grupos sociales

      Invitan a la Caminata Franciscana por la paz
      Invitan a la Caminata Franciscana por la paz

      Invitan a la Caminata Franciscana por la paz

      SLP

      Jesús Vázquez

      Se recorrerán varias comunidades con la imagen de San Francisco de Asís