Familiares de Luz Odette bloquean la carretera 57

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Matehuala.- Familiares y amigos de Luz Odette, joven reportada como desaparecida desde el pasado 18 de septiembre, realizaron el lunes por la tarde una marcha pacífica y un cierre parcial de la carretera federal 57, en el tramo de Matehuala hacia El Huizache.

En la Central de Autobuses se reunieron familiares y amigos de la joven reportada como desaparecida, Luz Odette Loera Molina, de 19 años, de quien se desconoce su paradero desde el 18 de septiembre.

Marcharon con carteles y mantas pidiendo que apoyen para encontrar a la jovencita, todos los asistentes gritaban "Queremos a Luz de vuelta".

La madre de la joven hizo un llamado al Gobernador y demás autoridades para localizar a su hija, pues está desaparecida y el último registro lo tienen ese día a las cuatro de la tarde y desde entonces no saben de ella y quieren que la investigación de su hija avance, por lo que durante varias horas permanecieron parados en medio de la carretera 57, en el tramo de Matehuala al Huizache, impidiendo el avance de los vehículos.

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Los manifestantes buscan llamar la atención de las autoridades y solicitar a la Fiscalía que se refuercen las labores de búsqueda para localizar a la joven, cuyo paradero se desconoce, debido a la movilización, se registró afectación a la circulación en la carretera 57, principalmente en dirección de Matehuala hacia El Huizache, lo que ocasionó retrasos a quienes circulaban por este tramo.

Familiares de Luz Odette mantienen su exigencia de que intensifiquen las investigaciones y acciones para lograr su pronta localización, pues están preocupados por ella, reiteran que las autoridades no han hecho nada para lograr encontrar a la joven.