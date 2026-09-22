Inician fiestas patronales de San Francisco de Asís

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Catorce.- Fue bajada la imagen de San Francisco de Asís donde estuvieron presentes cientos de feligreses a este gran evento que llevan a cabo cada año, para iniciar las fiestas patronales del Pueblo Mágico.

Para este magno evento religioso acudieron cientos de personas de las cuales muchas eran visitantes que llegan en estas fechas solo para las fiestas patronales de San Francisco de Asís, que es uno de los santos más venerados dentro de la fe católica, los feligreses le tienen una gran fe y agradecimiento a este santo al cual le acreditan muchos milagros.

Después de bajar la imagen hicieron un recorrido con este santo por las principales calles de la ciudad, donde todos los feligreses estaban muy emocionados de poder ver a su santo patrono, así mismo acudieron grupos de mineros que estuvieron cargando la imagen de San Francisco para agradecerle la protección que les ha brindado en su trabajo.

Muchas personas que tienen alguna enfermedad y no pudieron acudir a este recorrido, aprovecharon para asomarse a las puertas de su casa y ver pasar a Panchito, como también se le llama, de esta manera arrancaron las fiestas patronales en el Pueblo Mágico, aunque la fiesta patronal mayor es el cuatro de octubre, la imagen regresará a los altares el 12 de octubre, pero todo el mes de octubre habrá peregrinaciones de toda la república, pues cada semana esperan camiones de personas mientras que en el Altiplano los peregrinos hacen caminatas toda la noche.

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