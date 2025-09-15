Adriana Guerrero, nueva dirigente panista en Valles

CIUDAD VALLES.- Adriana Guerrero García es oficialmente presidenta del Partido Acción Nacional en Valles, luego de la asamblea de ratificación que llevó a cabo el partido blanquiazul en Valles.

En el salón La Galera, en la calle Galeana y ante la presencia del presidente saliente, Joel Robledo, así como la presidenta estatal del partido, Verónica Rodríguez Hernández, Adriana Guerrero fue nombrada y ungida como nueva presidenta de este instituto político, este sábado por la tarde.

La asamblea se conformó de 147 militantes de un total de 580 que hay en Valles y, por ser una planilla única la encabezada por Guerrero, fue válida la reunión y por lo tanto la ratificación, de acuerdo con los estatutos del partido.