Estudiantes festejan el Grito de Independencia

Matehuala.- Estudiantes de la Prepa de la Universidad de Matehuala realizaron un acto cívico en el Teatro Ágora de la institución, donde realizaron el tradicional Grito de Independencia, en el que todos los estudiantes y el director gritaron Viva México.

Se llevaron a cabo los tradicionales honores a la bandera y se recordó que gracias a los héroes que nos dieron patria, hoy México es un país libre y soberano, después de haber sido conquistado por los españoles, que por muchos años esclavizaron a los indígenas, sin embargo, gracias a esa lucha que duró 11 años hoy los mexicanos tenemos libertad.

Durante la ceremonia se entonó el Himno Nacional y se realizó con gran alegría el tradicional Grito de Independencia, el director Oscar David Jiménez Martínez gritó nombrando a los héroes que nos dieron patria y libertad como Morelos, Vicente Guerrero, Josefa Ortiz de Domínguez, Aldama, Bravo, el cura Miguel Hidalgo ya para terminar un grito fuerte de Viva México.

Posteriormente llevaron a cabo un evento cultural para rescatar nuestras tradiciones, por lo que hicieron la presentación de bailables folclóricos por parte de los estudiantes, quienes también interpretaron algunas melodías por parte del taller de canto, y una sana convivencia con antojitos mexicanos.

