logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANA SOFÍA ¡AL AGUA!

Fotogalería

ANA SOFÍA ¡AL AGUA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Paraje Micos, sin actividad acuática

Turistas han postergado su visita hasta nuevo aviso

Por Redacción

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Paraje Micos, sin actividad acuática

CIUDAD VALLES.-Aunque escampó dos días, no ceden los niveles del río y Micos sigue cerrado para actividades acuáticas.

El representante de los concesionarios del sitio turístico de Pago Pago, Servando Pérez informó que las condiciones del Río Micos (mismo afluente que el Valles, pero kilómetros arriba) siguen sin ser aptas para la diversión dentro del agua, por lo que sigue solamente abierto para apreciación visual por parte de todos los visitantes.

A pesar de que las vacaciones de verano han terminado hace dos semanas, la visita de camiones completos con reservación hecha desde hace meses se ha cancelado o se ha postergado, debido a que las lluvias en el sur de Tamaulipas han colmado al afluente en sus niveles.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sí habrá servicio este día en el Ayuntamiento
Sí habrá servicio este día en el Ayuntamiento

Sí habrá servicio este día en el Ayuntamiento

SLP

Redacción

Estudiantes festejan el Grito de Independencia
Estudiantes festejan el Grito de Independencia

Estudiantes festejan el Grito de Independencia

SLP

Jesús Vázquez

Esperan repunte de turismo por puente
Esperan repunte de turismo por puente

Esperan repunte de turismo por puente

SLP

Carmen Hernández

Paraje Micos, sin actividad acuática
Paraje Micos, sin actividad acuática

Paraje Micos, sin actividad acuática

SLP

Redacción

Turistas han postergado su visita hasta nuevo aviso