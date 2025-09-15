Paraje Micos, sin actividad acuática
Turistas han postergado su visita hasta nuevo aviso
CIUDAD VALLES.-Aunque escampó dos días, no ceden los niveles del río y Micos sigue cerrado para actividades acuáticas.
El representante de los concesionarios del sitio turístico de Pago Pago, Servando Pérez informó que las condiciones del Río Micos (mismo afluente que el Valles, pero kilómetros arriba) siguen sin ser aptas para la diversión dentro del agua, por lo que sigue solamente abierto para apreciación visual por parte de todos los visitantes.
A pesar de que las vacaciones de verano han terminado hace dos semanas, la visita de camiones completos con reservación hecha desde hace meses se ha cancelado o se ha postergado, debido a que las lluvias en el sur de Tamaulipas han colmado al afluente en sus niveles.
no te pierdas estas noticias