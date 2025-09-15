logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANA SOFÍA ¡AL AGUA!

Fotogalería

ANA SOFÍA ¡AL AGUA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Esperan repunte de turismo por puente

Por Carmen Hernández

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Esperan repunte de turismo por puente

RIOVERDE.- Por puente vacacional esperan un repunte de un 35% de ocupación hotelera de personas que aprovechan los días para descansar y conocer los parajes de la región. 

Empresarios del ramo hotelero dieron a conocer que en este puente del 15 de septiembre han llegado por fortuna familias de ciudades como Querétaro, Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes y la capital potosina, que aprovechan la oportunidad para conocer los parajes más atractivos de la región.  

Señalaron que esperan un aumento de un 35% de ocupación hotelera, que dejará una buena derrama económica para el sector de servicios del municipio. 

Señalaron que los precios se mantienen para no afectar la economía de las familias, que será una oportunidad de viajar sin tener que erogar más recursos.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mencionaron que tienen la confianza de que sigan llegando más familias, los lugares más visitados son Media Luna, Peroles, Grutas del Ángel y Catedral.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sí habrá servicio este día en el Ayuntamiento
Sí habrá servicio este día en el Ayuntamiento

Sí habrá servicio este día en el Ayuntamiento

SLP

Redacción

Estudiantes festejan el Grito de Independencia
Estudiantes festejan el Grito de Independencia

Estudiantes festejan el Grito de Independencia

SLP

Jesús Vázquez

Esperan repunte de turismo por puente
Esperan repunte de turismo por puente

Esperan repunte de turismo por puente

SLP

Carmen Hernández

Paraje Micos, sin actividad acuática
Paraje Micos, sin actividad acuática

Paraje Micos, sin actividad acuática

SLP

Redacción

Turistas han postergado su visita hasta nuevo aviso