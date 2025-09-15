Esperan repunte de turismo por puente

RIOVERDE.- Por puente vacacional esperan un repunte de un 35% de ocupación hotelera de personas que aprovechan los días para descansar y conocer los parajes de la región.

Empresarios del ramo hotelero dieron a conocer que en este puente del 15 de septiembre han llegado por fortuna familias de ciudades como Querétaro, Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes y la capital potosina, que aprovechan la oportunidad para conocer los parajes más atractivos de la región.

Señalaron que esperan un aumento de un 35% de ocupación hotelera, que dejará una buena derrama económica para el sector de servicios del municipio.

Señalaron que los precios se mantienen para no afectar la economía de las familias, que será una oportunidad de viajar sin tener que erogar más recursos.

Mencionaron que tienen la confianza de que sigan llegando más familias, los lugares más visitados son Media Luna, Peroles, Grutas del Ángel y Catedral.